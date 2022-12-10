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Политика

Глеб Никитин поздравил Милорада Додика с Днем образования Республики Сербской

09 января 2023 16:35  [89] Политика

9 января, в День образования региона-партнера Нижегородской области в Боснии и Герцеговине – Республики Сербской, губернатор Глеб Никитин направил поздравление в адрес президента республики Милорада Додика.

"Республика Сербская является другом и партнером Нижегородской области, с которым мы и дальше будем развивать взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической, культурно-образовательной и туристической сферах", – отметил Глеб Никитин.

В текущем году регионы отметят пятилетие сотрудничества. В 2018 году Нижегородская область и Республика Сербская подписали двустороннее соглашение, в рамках которого активно проводились мероприятия экономического и гуманитарного характера. Самыми яркими стали "Дни Нижегородской области" в Республике Сербской в 2019 году и "Дни Республики Сербской" в Нижегородской области в 2021 году. Кроме того, у Нижнего Новгорода есть побратим в республике – город Баня-Лука.

"Желаю жителям Республики Сербской крепкого здоровья, благополучия и успехов в реализации всех поставленных целей", – добавил губернатор Нижегородской области.

Нижегородская область продолжает реализовывать внешнеполитический курс Российской Федерации на сближение с балканскими странами, в частности Боснией и Герцеговиной. 8 января Милорад Додик удостоил президента России Владимира Путина высшей награды республики – ордена "За особую патриотическую заботу и любовь к Республике Сербской".

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Теги:
Глеб Никитин
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