правительство Нижегородской области
Фото:
Нижегородское министерство информационных технологий и связи переименовано в министерство цифрового развития и связи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, изменения вступили в силу с 1 января 2023 года.
Сокращенное название министерства изменено с Мининформа на Минцифры Нижегородской области.
Напомним, в июне 2022 года министерство возглавил Александр Синелобов.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+