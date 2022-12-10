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Политика

Нижегородское министерство информационных технологий и связи переименовано в министерство цифрового развития и связи

09 января 2023 17:16  [80] Политика
правительство Нижегородской области

правительство Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское министерство информационных технологий и связи переименовано в министерство цифрового развития и связи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, изменения вступили в силу с 1 января 2023 года.

Сокращенное название министерства изменено с Мининформа на Минцифры Нижегородской области. 

Напомним, в июне 2022 года министерство возглавил Александр Синелобов.

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Теги:
Правительство Нижегородской области
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