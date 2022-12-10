Нижегородское министерство информационных технологий и связи переименовано в министерство цифрового развития и связи Политика

правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское министерство информационных технологий и связи переименовано в министерство цифрового развития и связи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, изменения вступили в силу с 1 января 2023 года.

Сокращенное название министерства изменено с Мининформа на Минцифры Нижегородской области.

Напомним, в июне 2022 года министерство возглавил Александр Синелобов.