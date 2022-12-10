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Общество

Авианосец "Варяг" предложили переименовать в честь Владимира Жириновского

10 января 2023 09:26  [98] Общество

Депутат Государственной Думы РФ от ЛДПР Сергей Каргинов призвал переименовать авианосец "Варяг" в честь основателя партии Владимира Жириновского, сообщает пресс-служба ЛДПР.

Парламентарий считает, что авианосец, который во времена СССР был продан Украиной Китаю, Россия должна вернуть и назвать его в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Сергей Каргинов в свою очередь обратился к директору департамента Азиатского и Тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Алексею Овчинникову с просьбой вернуть авианесущий крейсер, который был продан Украине в рамках договора о разделе Черноморского флота СССР.

Депутат Госдумы РФ напомнил, что недостроенный крейсер был продан бизнесмену из Китая, который первоначально планировал разместить на нем казино, но власти Китая сделали из него полноценный боевой авианосец и включили в свой флот. "Украина продала авианосец по цене металлолома", - отметил депутат Госдумы РФ от ЛДПР, добавив при этом, что сейчас корабль должен быть выкуплен, стать флагманом Черноморского флота России и носить имя основателя партии Владимира Жириновского.

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Теги:
Депутаты ЛДПР Флот
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