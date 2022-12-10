"Т Плюс" увеличит инвестиции в модернизацию теплосетей Дзержинска на 1,3 млрд рублей при содействии Фонда ЖКХ Экономика

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил заявку Нижегородской области по реконструкции системы теплоснабжения Дзержинска. Благодаря этому в 2023 году "Т Плюс" инвестирует в модернизацию тепловых сетей города 1,3 млрд рублей (из которых 1 млрд – финансирование Фонда).

Средства будут направлены на замену 5,7 км трубопроводов, работы пройдут на семи участках с наибольшим износом, а также там, где пропускная способность недостаточна для подключения новых потребителей. В результате улучшится качество теплоснабжения около 70 тысяч жителей Дзержинска – порядка 30% населения города.

Проект с привлечением Фонда ЖКХ станет вторым для "Т Плюс" в Нижегородской области. Первое соглашение о софинансировании было подписано в мае 2022 года, в рамках его реализации компания в 2022 году заменила в Дзержинске и Кстове 5,4 км магистральных трубопроводов теплоснабжения, еще 2,6 км тепломагистралей будет переложено в наступившем году. Общая стоимость инвестпроекта составляет 590 млн рублей.