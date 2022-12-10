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Общество

Вирусологи рассказали, стоит ли бояться нового подвида коронавируса "кракен"

10 января 2023 15:57  [84] Общество

На прошлой неделе европейские учёные зафиксировали новый генный подвариант штамма коронавируса "омикрон" - XBB.1.5 "кракен". Его уже называют самым агрессивным и заразным штаммом коронавируса, но на территории России он пока не зарегистрирован.

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Пётр Чумаков в интервью телеканалу "360" заявил, что пугающее название "кракена" ничего не значит, и это довольно слабый вариант вируса.

"Да, некоторые люди, которые не болели, которые обладают слабым иммунитетом, могут болеть в очень тяжёлой форме. Равно как и прошлый "омикрон" - он (каркен) тоже вызывал у кого-то довольно серьёзное заболевание, а у кого-то довольно слабенькое, вплоть до бессимптомного", — рассказал Чумаков.

Вирусолог высказал уверенность, что сейчас коронавирус можно считать обычным ОРВИ. "Сейчас и ковид превратился в банальную простудную инфекцию, которая иногда даёт жёсткое течение", - добавил эксперт.

Руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ "НИИ вирусологии им. Ивановского" Александр Бутенко тоже считает, что особенно опасаться нового штамма не стоит. Новые геноварианты того же "омикрона" уже находятся в категории ОРЗ - то есть переносятся или бессимптомно, или с лёгким течением.

При этом данных по "кракену" ещё слишком мало, чтобы делать выводы, но общие наблюдения за другими подвариантами "омикрона" дают повод предполагать, что "кракен" пугает лишь названием. "Ситуация в целом довольно спокойная в мире", — констатировал Бутенко.

Пётр Чумаков также уверен, по эволюционным правилам, при естественном развитии появление более тяжёлого варианта коронавируса невозможно.

"Если появится какой-то тяжёлый штамм, то практически однозначно можно говорить о том, что кто-то его вывел", — подчеркнул вирусолог.

Отметим, что с согласно оперативным данным на 10 января в России выявлено 3032 новых случая коронавируса, госпитализировано 1067 человек. В Нижегородской области выявлено 22 случая, 11 из них госпитализированы.

Напомним, в Нижегородской области в последнее время широкое распространение получил новый вариант "омикрона" - штамм "кентавр". В большинстве случаев коронавирус этого типа протекает бессимптомно. Больной ощущает переутомление и слабость, но в течение двух дней состояние приходит в норму. Основные проявления инфекции: слабость, сильная потливость, температура до 38 градусов, насморк, боли в горле, кашель и редко воспалённые лимфоузлы.

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Теги:
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