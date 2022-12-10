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Бизнес

"Открытие Авто": больше всего за 2022 год подорожали автомобили Chery и Geely, меньше всего - Lada

11 января 2023 11:36  [111] Бизнес

Эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные новые автомобили в течение всего 2022 года. Самым скромным (в пределах 11-15%) подорожанием в период с января по декабрь прошлого года отличились две модели Lada – Niva Travel и Granta. В то же время более чем в полтора раза (на 53-73% на основе анализа данных НАПИ) за год прибавили Chery Tiggo 7 Pro, Exeed TXL, Geely Coolray и Chery Tiggo 8 Pro. В ближайшие пару месяцев "застоявшиеся" китайские автомобили будут продавать с дисконтом в полмиллиона рублей и выше. Однако на свежие модели 2023 года цены могут вырасти на 10-12% к концу I квартала. В нынешних условиях январь-февраль наиболее подходят для покупки новой машины с дисконтом.  

Резкий скачок курсов валют весной прошлого года и волны санкций, повлекшие за собой в том числе и логистические проблемы, привели к тому, что в первой половине 2022 г. почти все иномарки стали продавать на 30-60% дороже январских значений. Однако вместе с последующим укреплением рубля лишь небольшая часть дистрибьюторов вновь стали снижать цены. Большинство импортеров весь год сохраняло прайс-листы на заоблачном уровне, явно превышающем покупательскую способность населения.

В этом свете в выигрышной ситуации оказались производители отечественных автомобилей. Подорожание популярных российских машин в силу довольно высокой локализации оказалось наименее значительным. Так, средняя цена вседорожника Lada Niva Travel по итогам года составила 1,08 миллиона рублей, на 10,9% больше, чем в январе 2022 г. Причем в декабре АвтоВАЗ даже успел понизить цену на эту модель на 2,2%. Джип того же семейства – Niva Legend – сохранил за собой статус самого доступного вседорожника России (979,7 тысячи рублей), но прибавил за год заметно больше – 18,5%. Тем самым он уступил место на пьедестале наименее подорожавших машин двум другим автомобилям - Lada Granta (829,2 тысячи; 11,1%) и FAW Bestune T77 (2,2 миллиона, 14,9%).

Из других популярных российских автомобилей, которые в течение 2022 года подорожали меньше других, следует отметить Lada Vesta (+23,7% за год), но в наличии таких машин почти не осталось. Примерно в тех же масштабах выросли ценники и на UAZ Patriot (+25,1%). В первой десятке нашего рейтинга нашлось также место двум "корейцам" – Hyundai Tucson (3,3 миллиона; +29,3%) и Kia Seltos (2,3 миллиона; 30,6%) и двум "китайцам" – Changan CS75FL (2,5 миллиона; +24,8%) и Haval Jolion (2,2 миллиона; 31,3%). Причем последний после мартовского подорожания дешевел трижды, но так и не опустился в цене до значений января 2022 г.

Вторую десятку популярных автомобилей по динамике изменения цен составили восемь китайских и два корейских вседорожника. В число представителей Страны утренней свежести вошли Hyundai Santa Fe и Kia Sportage, прибавившие в цене 39-43%. Китайские автомобили (Changan CS35 Plus, Chery Tiggo 7 Pro, Exeed TXL и три модели Geely – Atlas Pro, Tugella и Coolray) увеличили цены в диапазоне от 43 до 60%. В то же время из представителей Поднебесной особенно отличился Chery Tiggo 8 Pro Max: этот паркетник подорожал больше других и в процентах (73,4%), и в абсолютных цифрах (+1,6 миллиона рублей).

В начале текущего года большинство дистрибьюторов (за редким исключением) не спешат напрямую снижать цены. Разве что Haval успел объявить, что уменьшает РРЦ на 100-150 тысяч на ряд моделей 2022 года. В то же время за счет поддержек по программам trade-in и F&I прошлогодние автомобили и других марок можно получить с дисконтом до 400 тысяч рублей. Кроме того, в январе 2023 года на складах дилеров еще можно найти новые машины, выпущенные даже в 2021 году. Это относится не только к корейским, но и к некоторым европейским автомобилям и китайской марке Exeed. Чтобы продать такие машины, дилеры неизбежно идут на уступки.

Ожидаемо, что в течение пары ближайших месяцев "застоявшиеся" китайские автомобили будут продавать с дисконтом в полмиллиона рублей и выше. Однако на свежие модели 2023 года выпуска ожидать каких-либо скидок не стоит, и уже к концу I квартала цены на такие автомобили могут вырасти на 10-12%. Процесс подорожания остановится только при стабильном курсе рубля и после насыщения рынка товаром. Но каналы параллельного импорта с этой задачей в полном объёме не справятся, а официальные китайские дистрибьюторы по-прежнему не спешат везти к нам наиболее востребованные сейчас автомобили в диапазоне 1,5-2 миллионов рублей. Так или иначе, в нынешних условиях январь-февраль могут оказаться наиболее привлекательными месяцами для покупки новой машины с дисконтом.  

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Теги:
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