Установлена максимальная плата за детсады на 2023 год
Публичные обсуждения законопроекта "о тишине"
Нижний Новгород стал "Молодёжной столицей России"
Лауреаты премии "Лучшие в спорте - 2022" в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 января 2023 14:13  [46] Рождественский хоровой собор пройдёт в Александро-Невском кафедральном соборе 12 января
11 января 2023 13:16  [118] Жители Канавинского района пожаловались на уничтожение зеленых насаждений на Ярмарочном проезде
11 января 2023 13:04  [112] Нижегородские парламентарии обсудили развитие этнокультурного туризма
11 января 2023 12:42  [189] Ульяна Костенко из Нижнего Новгород выиграла титул "Великолепная юная мисс России"
11 января 2023 12:33  [115] Абоненты МегаФон из Нижегородской области в новогоднюю ночь поздравили друзей и знакомых из 40 стран мира
11 января 2023 12:25  [115] Количество платных парковок в Нижнем Новгорода увеличивать не планируется
11 января 2023 12:14  [134] Парковку запретят на улицах Марата и Черниговской в Нижнем Новгороде с 1 февраля
11 января 2023 11:20  [139] Нижегородские школьники узнают о географических открытиях в детском центре "Орленок"
11 января 2023 11:15  [153] Роспотребнадзор назвал напряжённой ситуацию с гриппом в Нижегородской области
11 января 2023 10:54  [172] Квартал высоких технологий может появиться в Нижнем Новгороде в 2030 году
Общество

Жители Канавинского района пожаловались на уничтожение зеленых насаждений на Ярмарочном проезде

11 января 2023 13:16  [118] Общество

Фото: Время Н

Жители Канавинского района пожаловались на уничтожение зеленых насаждений на Ярмарочном проезде. Об этом сообщает ИА "Время Н".

Как рассказали местные жители, трактор, убирающий снег, обычно ездит только по брусчатке, но на этот раз техника на газонах срезала под корень все насаждения.

Во время благоустройства в 2020 году на Ярмарочном проезде сохранили взрослые рябины, ели, лиственницы, каштаны и сирень, а на газонах также появились карликовые яблони, ивы, спиреи, ландшафтные композиции из можжевельника и другие насаждения.

За это время некоторые из них засохли и жители своими силами начали высаживать другие растения, которые пострадали во время уборки снега 7 января. 

Ранее сообщалось, что более 3,5 млрд рублей выделено на благоустройство Нижнего Новгорода в 2023 году.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Городское хозяйство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Архив
Грипп заразен
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph