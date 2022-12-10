Жители Канавинского района пожаловались на уничтожение зеленых насаждений на Ярмарочном проезде Общество

Фото: Время Н

Жители Канавинского района пожаловались на уничтожение зеленых насаждений на Ярмарочном проезде. Об этом сообщает ИА "Время Н".

Как рассказали местные жители, трактор, убирающий снег, обычно ездит только по брусчатке, но на этот раз техника на газонах срезала под корень все насаждения.

Во время благоустройства в 2020 году на Ярмарочном проезде сохранили взрослые рябины, ели, лиственницы, каштаны и сирень, а на газонах также появились карликовые яблони, ивы, спиреи, ландшафтные композиции из можжевельника и другие насаждения.

За это время некоторые из них засохли и жители своими силами начали высаживать другие растения, которые пострадали во время уборки снега 7 января.

Ранее сообщалось, что более 3,5 млрд рублей выделено на благоустройство Нижнего Новгорода в 2023 году.