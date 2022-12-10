Рождественский хоровой собор пройдёт в Александро-Невском кафедральном соборе 12 января Общество

Фото: Нижегородская епархия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В кафедральном соборе Александра Невского в четверг, 12 января, состоится традиционный Рождественский хоровой собор, в котором примут участие ведущие церковные и светские хоры Нижнего Новгорода, а также гости из Москвы и Владимира. Возглавит хоровой собор митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Как сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии, Хоровой собор объединит девять коллективов. Режиссёр и главный дирижёр – лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, художественный руководитель и главный дирижёр камерного хора "Нижний Новгород" Иван Стольников. Музыкальный редактор – Татьяна Кострова.

В Нижнем Новгороде 12 января в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода (Нижний Новгород, ул. Стрелка, д. 3а) в 15:00 по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия состоится Рождественский хоровой собор.

Состав участников мероприятия:

- Гнесинский ансамбль современной хоровой музыки "Altro Coro" (Москва);

- Детский хор "Радуга" школы №118 (Москва);

- Концертный хор старших классов ДШИ №2 имени С.С. Прокофьева (Владимир);

- Мужской хор Нижегородской духовной семинарии;

- Муниципальный камерный хор "Нижний Новгород";

- Молодёжный хор "Контраст" Нижегородского Губернского колледжа;

- Образцовый хор "Вдохновение" ДШИ №8 им. В.Ю. Виллуана;

- Хор Нижегородского музыкального училища им. М.А. Балакирева;

- Хор Арзамасского музыкального колледжа.

Рождественский хоровой собор стартует в 15:00 по адресу: ул. Стрелка, д. 3а.

Вход свободный.