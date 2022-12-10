"Письма счастья" за выброшенный из машин мусор начнут приходить автомобилистам

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Камеры видеонаблюдения в России начнут фиксировать выброс мусора из машин. Об этом сообщает телеканал "360".
Согласно изменениям, внесенным в Кодекс об административных правонарушениях, автоматические камеры начнут использовать для фиксации таких нарушений, а штрафы водителям будут приходить на почту после определения государственного номера.
Соответствующий законопроект был принял летом 2022 года, а изменения вступили в силу 11 января.
Максимальный штраф может составить 200 тысяч рублей. Кроме того, возможна конфискация автомобиля.
Отмечается, что система будет работать в непрерывном режиме.
Напомним, на нижегородских трассах работают 4 камеры, фиксирующих непристегнутый ремень.
Также на Окском съезде в Нижнем Новгорода камеры фиксируют выезд на выделенную полосу.
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