"Письма счастья" за выброшенный из машин мусор начнут приходить автомобилистам Общество

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Камеры видеонаблюдения в России начнут фиксировать выброс мусора из машин. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно изменениям, внесенным в Кодекс об административных правонарушениях, автоматические камеры начнут использовать для фиксации таких нарушений, а штрафы водителям будут приходить на почту после определения государственного номера.

Соответствующий законопроект был принял летом 2022 года, а изменения вступили в силу 11 января.

Максимальный штраф может составить 200 тысяч рублей. Кроме того, возможна конфискация автомобиля.

Отмечается, что система будет работать в непрерывном режиме.

Напомним, на нижегородских трассах работают 4 камеры, фиксирующих непристегнутый ремень.

Также на Окском съезде в Нижнем Новгорода камеры фиксируют выезд на выделенную полосу.