Снега с улиц Нижнего Новгорода уже вывезли на треть больше прошлогоднего показателя Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил о результатах работы по уборке снега. Как отметил мэр, всего с улиц города уже вывезено снега на треть больше, чем за первую половину прошлой зимы: 650 тыс. кубометров против 480 тыс. кубометров в минувшем году.

По словам градоначальника, в настоящее время продолжается работа по очистке дворовых территорий и вывозу снега, однако уже в конце текущей недели вновь прогнозируются снегопады. Главы районов держат на контроле работу подрядных организаций.

В Автозаводском районе проходит вывоз снега на пр. Ильича, ул. Краснодонцев и Коломенской. Как рассказал глава района Александр Нагин, всего за зимний период с территории района вывезено 48 тысяч кубометров снега. Также на ул.Аркадия Гайдара, Бурденко, Дьяконова подрядные организации обрабатывают противогололедными материалами пешеходные переходы и остановочные павильоны. На благоустроенных общественных пространствах по ул. Пермякова, Школьной, Южном шоссе, Мончегорской, Героя Прыгунова, Дружаева, Дьяконова, площади Киселева и в сквере Славы ежедневно идет расчистка детских и спортивных площадок, а также обработка противогололедными материалами пешеходных тротуаров. На придомовых территориях работы по расчистке парковочных карманов, обработке тротуаров и входных групп противогололедными материалами ведут дворники управляющих компаний и ТСЖ.

"Пауза между снегопадами используется для вывоза снега. Поэтому, несмотря на стоявшие несколько дней сильные морозы, работа продолжалась в ежедневном режиме. Сегодня вывоз снега будет производиться на улицах Малой Покровской, Рождественской, Ярославской, Большой Перекрестной, Ереванской, Белинского", - заявил и.о. главы Нижегородского района Сергей Крутов. Также производится уборка снега с использованием малой техники на общественных пространствах и объектах благоустройства, в том числе на набережной Федоровского, в Александровском саду, в сквере у Зачатьевской башни, Чернопрудском и Ковалихинском скверах, в сквере им. Ракутина и на Большой Покровской.

Глава Московского района Владимир Кропотин сообщил, что дорожные службы продолжают вывозить снег с территории района: работы ведутся на улицах Баранова, маршала Казакова, с Сормовского шоссе и из пер. Краснобаковского. Кроме того, осуществляется прометание и просыпка тротуаров, очищаются остановочные павильоны, приводят в порядок общественные пространства.

В Сормовском районе сегодня в ночную смену дорожные бригады вывозили снег с участков улиц Планировочной, Новые Пески, очищали пешеходные переходы на ул. Ясной, Кима, Землячки. "В дневную смену коммунальщики работают на очистке тротуарной сети и пешеходных переходов на пр. Союзном, пр.Кораблестроителей, пр.70 лет Октября, улицах Энгельса, Светлоярской, Станиславского, Гаугеля, Героев космоса, Ефремова, Культуры, Никиты Рыбакова, Льва Толстого, Вождей революции, Исполкома, Островского, Коммуны и других. Идет очистка дорог в частном секторе поселков Высоково и Комсомольский. С утра бригады работают на остановочных павильонах. Прометание и обработка противогололедными материалами осуществляется в соответствии с погодными условиями", - отметила глава Сормовского района Светлана Горбунова.

В Канавинском районе дорожные службы в ночь с 10 на 11 января очищали и обрабатывали остановочные павильоны, тротуары и проезжую часть на улицах Коммунистической, Сергея Есенина, Сергея Акимова, Карла Маркса, Интернациональной, Литвинова, Мещерском бульваре, Гордеевском пятаке, Московском шоссе. "Также уборка снега производилась в сквере Гордеевский, в сквере по Ярмарочному проезду, в сквере по улице Сергея Есенина, в сквере Григорьева, в сквере Мать и дитя. Сейчас работы продолжаются", - сказал и.о. главы Канавинского района Александр Вовненко.

"Всего в уборке улично-дорожной сети Советского района сегодня задействовано 30 единиц спецтехники и 104 дорожных рабочих. В течение прошедших суток рабочие приводили в порядок ул.Рокоссовского, Тимирязева, Панина, проспект Гагарина и т.д. Работы будут продолжены. Сегодня в планах - очистка от наледи проезжей части дорог, тротуаров и остановочных павильонов. Прямо сейчас представители МБУ "РЭД" проводят уборку на улицах Бекетова, Медицинской и Н.Сусловой. В ближайшее время ожидается потепление, поэтому большое внимание уделяем вывозу снега с улично-дорожной сети и общественных пространств", - поделился глава Советского района Сергей Колотов.

На территории Ленинского района ведутся работы по вывозу снега на улицах Космонавта Комарова, Новикова-Прибоя и проспекте Ленина, расширению автомобильных дорог от снежных накатов, а также расчистке и противогололедной обработке пешеходных тротуаров. Домоуправляющая компания проводит работы по очистке от снега и наледи, а также обработке противогололедными материалами входных групп, тротуаров и внутриквартальных проездов. Кроме того, управляющая компания очищает контейнерные площадки от бытового мусора. "Рабочие расширяют проезжие части дорог с целью обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств и предотвращения аварийных ситуаций. В первой половине дня работы проводились у домов №№ 64, 66 по проспекту Ленина, №1 по ул. Голубева и №10 по улице Радио", - отметил глава Ленинского района Александр Кулагин.

В Приокском районе подрядные организации задействованы на обработке пешеходных путей противогололедными материалами, в том числе и по обращениям жителей. По словам главы района Михаила Шатилова, дорожные рабочие проходят все подведомственные им участки. "Это ежедневная работа, но сегодня, с началом потепления, просыпку усилили. На все сигналы реагируем, выезжаем на места, это касается и подрядчиков, и ДУК. Также вывозим снег на проспекте Гагарина, в районе Щербинок и в микрорайоне Караваиха, проверяем общественные пространства и детские площадки", - сказал глава района.