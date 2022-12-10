Более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе
Нижний Новгород стал "Молодёжной столицей России"
Лауреаты премии "Лучшие в спорте - 2022" в Нижегородской области
Установлена максимальная плата за детсады на 2023 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 января 2023 15:44  [64] Снега с улиц Нижнего Новгорода уже вывезли на треть больше прошлогоднего показателя
11 января 2023 15:38  [76] Администрация Нижнего Новгорода планирует запустить собственное приложение весной 2023 года
11 января 2023 15:32  [61] "Письма счастья" за выброшенный из машин мусор начнут приходить автомобилистам
11 января 2023 15:22  [75] Крупнейший с 2017 года всплеск активности зафиксировали на Солнце
11 января 2023 14:59  [87] Святочное шествие по улице Большой Покровской пройдет в Нижнем Новгороде 15 января
11 января 2023 14:13  [116] Рождественский хоровой собор пройдёт в Александро-Невском кафедральном соборе 12 января
11 января 2023 13:16  [157] Жители Канавинского района пожаловались на уничтожение зеленых насаждений на Ярмарочном проезде
11 января 2023 13:04  [141] Нижегородские парламентарии обсудили развитие этнокультурного туризма
11 января 2023 12:42  [300] Ульяна Костенко из Нижнего Новгород выиграла титул "Великолепная юная мисс России"
11 января 2023 12:33  [138] Абоненты МегаФон из Нижегородской области в новогоднюю ночь поздравили друзей и знакомых из 40 стран мира
Общество

Снега с улиц Нижнего Новгорода уже вывезли на треть больше прошлогоднего показателя

11 января 2023 15:44  [64] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил о результатах работы по уборке снега. Как отметил мэр, всего с улиц города уже вывезено снега на треть больше, чем за первую половину прошлой зимы: 650 тыс. кубометров против 480 тыс. кубометров в минувшем году.

По словам градоначальника, в настоящее время продолжается работа по очистке дворовых территорий и вывозу снега, однако уже в конце текущей недели вновь прогнозируются снегопады. Главы районов держат на контроле работу подрядных организаций.

В Автозаводском районе проходит вывоз снега на пр. Ильича, ул. Краснодонцев и Коломенской. Как рассказал глава района Александр Нагин, всего за зимний период с территории района вывезено 48 тысяч кубометров снега. Также на ул.Аркадия Гайдара, Бурденко, Дьяконова подрядные организации обрабатывают противогололедными материалами пешеходные переходы и остановочные павильоны. На благоустроенных общественных пространствах по ул. Пермякова, Школьной, Южном шоссе, Мончегорской, Героя Прыгунова, Дружаева, Дьяконова, площади Киселева и в сквере Славы ежедневно идет расчистка детских и спортивных площадок, а также обработка противогололедными материалами пешеходных тротуаров. На придомовых территориях работы по расчистке парковочных карманов, обработке тротуаров и входных групп противогололедными материалами ведут дворники управляющих компаний и ТСЖ.

"Пауза между снегопадами используется для вывоза снега. Поэтому, несмотря на стоявшие несколько дней сильные морозы, работа продолжалась в ежедневном режиме. Сегодня вывоз снега будет производиться на улицах Малой Покровской, Рождественской, Ярославской, Большой Перекрестной, Ереванской, Белинского", - заявил и.о. главы Нижегородского района Сергей Крутов. Также производится уборка снега с использованием малой техники на общественных пространствах и объектах благоустройства, в том числе на набережной Федоровского, в Александровском саду, в сквере у Зачатьевской башни, Чернопрудском и Ковалихинском скверах, в сквере им. Ракутина и на Большой Покровской.

Глава Московского района Владимир Кропотин сообщил, что дорожные службы продолжают вывозить снег с территории района: работы ведутся на улицах Баранова, маршала Казакова, с Сормовского шоссе и из пер. Краснобаковского. Кроме того, осуществляется прометание и просыпка тротуаров, очищаются остановочные павильоны, приводят в порядок общественные пространства.

В Сормовском районе сегодня в ночную смену дорожные бригады вывозили снег с участков улиц Планировочной, Новые Пески, очищали пешеходные переходы на ул. Ясной, Кима, Землячки. "В дневную смену коммунальщики работают на очистке тротуарной сети и пешеходных переходов на пр. Союзном, пр.Кораблестроителей, пр.70 лет Октября, улицах Энгельса, Светлоярской, Станиславского, Гаугеля, Героев космоса, Ефремова, Культуры, Никиты Рыбакова, Льва Толстого, Вождей революции, Исполкома, Островского, Коммуны и других. Идет очистка дорог в частном секторе поселков Высоково и Комсомольский. С утра бригады работают на остановочных павильонах. Прометание и обработка противогололедными материалами осуществляется в соответствии с погодными условиями", - отметила глава Сормовского района Светлана Горбунова.

В Канавинском районе дорожные службы в ночь с 10 на 11 января очищали и обрабатывали остановочные павильоны, тротуары и проезжую часть на улицах Коммунистической, Сергея Есенина, Сергея Акимова, Карла Маркса, Интернациональной, Литвинова, Мещерском бульваре, Гордеевском пятаке, Московском шоссе. "Также уборка снега производилась в сквере Гордеевский, в сквере по Ярмарочному проезду, в сквере по улице Сергея Есенина, в сквере Григорьева, в сквере Мать и дитя. Сейчас работы продолжаются", - сказал и.о. главы Канавинского района Александр Вовненко.

"Всего в уборке улично-дорожной сети Советского района сегодня задействовано 30 единиц спецтехники и 104 дорожных рабочих. В течение прошедших суток рабочие приводили в порядок ул.Рокоссовского, Тимирязева, Панина, проспект Гагарина и т.д. Работы будут продолжены. Сегодня в планах - очистка от наледи проезжей части дорог, тротуаров и остановочных павильонов. Прямо сейчас представители МБУ "РЭД" проводят уборку на улицах Бекетова, Медицинской и Н.Сусловой. В ближайшее время ожидается потепление, поэтому большое внимание уделяем вывозу снега с улично-дорожной сети и общественных пространств", - поделился глава Советского района Сергей Колотов.

На территории Ленинского района ведутся работы по вывозу снега на улицах Космонавта Комарова, Новикова-Прибоя и проспекте Ленина, расширению автомобильных дорог от снежных накатов, а также расчистке и противогололедной обработке пешеходных тротуаров. Домоуправляющая компания проводит работы по очистке от снега и наледи, а также обработке противогололедными материалами входных групп, тротуаров и внутриквартальных проездов. Кроме того, управляющая компания очищает контейнерные площадки от бытового мусора. "Рабочие расширяют проезжие части дорог с целью обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств и предотвращения аварийных ситуаций. В первой половине дня работы проводились у домов №№ 64, 66 по проспекту Ленина, №1 по ул. Голубева и №10 по улице Радио", - отметил глава Ленинского района Александр Кулагин.

В Приокском районе подрядные организации задействованы на обработке пешеходных путей противогололедными материалами, в том числе и по обращениям жителей. По словам главы района Михаила Шатилова, дорожные рабочие проходят все подведомственные им участки. "Это ежедневная работа, но сегодня, с началом потепления, просыпку усилили. На все сигналы реагируем, выезжаем на места, это касается и подрядчиков, и ДУК. Также вывозим снег на проспекте Гагарина, в районе Щербинок и в микрорайоне Караваиха, проверяем общественные пространства и детские площадки", - сказал глава района.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Архив
Грипп заразен
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph