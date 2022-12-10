Более 1,2 тысяч административных производств возбуждено в Нижнем Новгороде с начала зимы за плохую уборку снега Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 1,2 тысяч административных производств возбуждено в Нижнем Новгороде с начала зимы за плохую уборку снега. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, зимой специалистами АТИ было возбуждено 1260 административных производств, из которых 300 - в новогодние праздники.

Общая сумма штрафов составляет более 3,5 млн рублей.

Так, после жалоб местных жителей специалисты городской административно-технической инспекции выявили нарушения в очистке снега на Волжской набережной. Так как нарушения были выявлены впервые, то штраф для юрлица составит около 40 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что снега с улиц Нижнего Новгорода уже вывезли на треть больше прошлогоднего показателя.