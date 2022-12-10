Три нижегородских вуза вошли в сотню лучших в стране по версии Forbes
Нижний Новгород стал "Молодёжной столицей России"
Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
Публичные обсуждения законопроекта "о тишине"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 января 2023 17:09  [61] Более 1,2 тысяч административных производств возбуждено в Нижнем Новгороде с начала зимы за плохую уборку снега
11 января 2023 16:44  [77] Почти половину котельных отремонтировали в Арзамасе за три года
11 января 2023 16:31  [100] Глава нижегородского Минпрома Максим Черкасов исполнил желание 10-летнего Степана из Ильиногорска в рамках акции "Ёлка желаний"
11 января 2023 16:12  [99] Задержки в поставке ряда лекарств могут возникнуть в России
11 января 2023 15:44  [122] Снега с улиц Нижнего Новгорода уже вывезли на треть больше прошлогоднего показателя
11 января 2023 15:38  [130] Администрация Нижнего Новгорода планирует запустить собственное приложение весной 2023 года
11 января 2023 15:32  [125] "Письма счастья" за выброшенный из машин мусор начнут приходить автомобилистам
11 января 2023 15:22  [125] Крупнейший с 2017 года всплеск активности зафиксировали на Солнце
11 января 2023 14:59  [122] Святочное шествие по улице Большой Покровской пройдет в Нижнем Новгороде 15 января
11 января 2023 14:13  [142] Рождественский хоровой собор пройдёт в Александро-Невском кафедральном соборе 12 января
Общество

Более 1,2 тысяч административных производств возбуждено в Нижнем Новгороде с начала зимы за плохую уборку снега

11 января 2023 17:09  [61] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 1,2 тысяч административных производств возбуждено в Нижнем Новгороде с начала зимы за плохую уборку снега. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, зимой специалистами АТИ было возбуждено 1260 административных производств, из которых 300 - в новогодние праздники.

Общая сумма штрафов составляет более 3,5 млн рублей.

Так, после жалоб местных жителей специалисты городской административно-технической инспекции выявили нарушения в очистке снега на Волжской набережной. Так как нарушения были выявлены впервые, то штраф для юрлица составит около 40 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что снега с улиц Нижнего Новгорода уже вывезли на треть больше прошлогоднего показателя.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Архив
Грипп заразен
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph