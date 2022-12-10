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Политика

Владимир Путин стал политиком года по данным ВЦИОМ

11 января 2023 17:30  [4] Политика
Фото: сайт Президента РФ

Фото: сайт Президента РФ

Владимир Путин стал политиком года по данным ВЦИОМ, сообщают "Народные Новости".

Согласно информации, за главой государства следуют премьер-министр Михаил Мишустин и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Кроме того, 5% опрошенных назвали политиком года экс-главу ЛДПР Владимира Жириновского, который скончался в апреле 2022 года после тяжелой болезни.

Ранее сообщалось, что рейтинг доверия и одобрения президента России Владимира Путина значительно вырос с начала СВО.

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Теги:
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