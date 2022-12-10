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Спорт

Почти 327 тысяч нижегородцев зарегистрировались в федеральной базе данных ГТО

12 января 2023 10:37  [95] Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 327 тысяч нижегородцев зарегистрировались в федеральной базе данных ГТО. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно информации, только в декабре регион в топ-5 регионов по количеству зарегистрировавшись человек. За прошедший месяц в базе данных зарегистрировались 9 тысяч нижегородцев.

Всего же во Всероссийское базе ГТО представлены 19,4 млн человек, из них 327 тысяч - в Нижегородской области

Как рассказал министр спорта Нижегородской области Александр Кононов, ГТО становится молодежной и семейной традицией. Например, семья Смирновых из Уреня взяла бронзу во Всероссийском фестивале в Калининграде, команда ННГУ имени Лобачевского попала в четверку лучших физкультурных вузов стран.

Кроме того, значок ГТО дает возможность школьником посетить лагерь "Артек", а абитуриенты могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Для взрослых же предусмотрена единовременная выплата при получении знака отличия, а также дополнительные дни отпуска.

В Нижегородской области сдать нормативы ГТО можно в 58 специализированных центрах. Для прохождения испытаний необходимо зарегистрироваться на сайте.

Ранее сообщалось, что почти тысяча человек получили значки ГТО в Нижнем Новгороде в первом полугодии 2022 года.

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Теги:
ГТО Спорт
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