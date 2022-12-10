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Почти 327 тысяч нижегородцев зарегистрировались в федеральной базе данных ГТО. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.
Согласно информации, только в декабре регион в топ-5 регионов по количеству зарегистрировавшись человек. За прошедший месяц в базе данных зарегистрировались 9 тысяч нижегородцев.
Всего же во Всероссийское базе ГТО представлены 19,4 млн человек, из них 327 тысяч - в Нижегородской области
Как рассказал министр спорта Нижегородской области Александр Кононов, ГТО становится молодежной и семейной традицией. Например, семья Смирновых из Уреня взяла бронзу во Всероссийском фестивале в Калининграде, команда ННГУ имени Лобачевского попала в четверку лучших физкультурных вузов стран.
Кроме того, значок ГТО дает возможность школьником посетить лагерь "Артек", а абитуриенты могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Для взрослых же предусмотрена единовременная выплата при получении знака отличия, а также дополнительные дни отпуска.
В Нижегородской области сдать нормативы ГТО можно в 58 специализированных центрах. Для прохождения испытаний необходимо зарегистрироваться на сайте.
Ранее сообщалось, что почти тысяча человек получили значки ГТО в Нижнем Новгороде в первом полугодии 2022 года.
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