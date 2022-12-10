Юрий Балашов исполнил мечты двух юных нижегородцев в рамках акции "Ёлка желаний" Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Новогодние желания двух юных нижегородцев исполнил депутат регионального Законодательного собрания, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Советского района Нижнего Новгорода Юрий Балашов. Дети написали о своих мечтах на сайт Всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний".

Десятилетнему Михаилу Пугачеву депутат подарил смартфон, который мальчик давно хотел. Михаил особенный ребенок, и гаджет ему нужен для развивающих игр, получения новых знаний и социальной адаптации.

"Огромное спасибо за исполнение желания сына. Мы первый раз участвовали в этом замечательном проекте, отдельное спасибо его создателям. "Ёлка желаний" дает возможность детям поверить, что в Новый год чудеса случаются! Сын в восторге от подарка", - сказала мама мальчика Инна.

А новогодним желанием 11-летней Миланы Смирновой из многодетной семьи был планшет, чтобы еще более успешно осваивать школьную программу и дополнительно заниматься творчеством.

Также депутат вручил детям сладкие новогодние подарки и пожелал семьям счастья, добра и благополучия.

"Это очень трогательная акция – она делает нас добрее, а детям приносит положительные эмоции. В наших силах подарить ребятам радость и яркие впечатления. Всегда поддерживаю эту акцию, ведь каждый ребенок заслуживает того, чтобы его мечты сбывались. И счастливые улыбки детей – самый лучший подарок для нас", - поделился впечатлениями Юрий Балашов.

Напомним, в Нижегородской области проходит Всероссийская благотворительная новогодняя акция "Ёлка желаний". Ёе цель – исполнить новогодние мечты детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья и ребят из многодетных семей или семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. По традиции в регионе в акции принимают участие активисты и депутаты "Единой России". Они исполняют новогодние желания юных нижегородцев.

Организаторы акции – президентская платформа "Россия - страна возможностей", Федеральное агентство по делам молодежи и волонтерское движение "Мы вместе".