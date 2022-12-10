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Обладатели повышенной ставки по вкладу "Зимний" в банке "Открытие" дополнительно получат 14,2 миллиона рублей

12 января 2023 13:53  [88] Бизнес

11 января состоялся заключительный розыгрыш повышенной ставки по сезонному вкладу "Зимний" в банке "Открытие". Всего по итогам трех розыгрышей победителями стали 1279 вкладчиков, которые получили прибавку 2,3 процентных пункта к своей базовой ставке депозита. Общая сумма дополнительно начисленных им процентов составила 14,2 млн рублей.

Победителями заключительного третьего розыгрыша стали 466 вкладчиков, которым будет дополнительно выплачено в качестве процентов 5,3 млн рублей.

С момента запуска сезонного вклада "Зимний" — 21 ноября 2022 года — его открыли 24 тысячи клиентов. Более половины всех участников разместили деньги в депозит на 13 месяцев. Средняя сумма вклада составила 567 тыс. рублей. Дополнительную надбавку в 2,3 процентных пункта выиграл каждый 23-й вкладчик. Участие в розыгрыше повышенной ставки могли принять все клиенты, которые открыли вклад "Зимний" на сумму до 3 млн. рублей. Победителей определял генератор случайных чисел.

Оформить рублевый вклад "Зимний" с выплатой процентов в конце срока в банке «Открытие» могли как новые, так и действующие клиенты до 31 декабря 2022 года включительно. Минимальная сумма депозита — 50 тысяч рублей.

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Теги:
Банки Открытие
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