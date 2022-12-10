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Общество

XXXII Рождественские православно-философские чтения открылись в Нижнем Новгороде

12 января 2023 15:50  [69] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Всероссийская научно-практическая конференция "XXXII Рождественские православно-философские чтения" открылась в Нижнем Новгороде на площадке НГПУ имени Козьмы Минина. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

Согласно информации, мероприятие продлится в течении двух дней - 12 и 13 января. В этом году конференция посвящена вопросам русского православия и славянства.

В открытии принял участие также заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов. Среди почётных гостей мероприятия - президент Мининского университета Лев Шапошников, епископ Дальнеконстантиновский Филарет (Валерий Гусев), председатель Нижегородской еврейской общины Эдуард Чапрак, имам мечети имени муфтия Абдулвахида Сулеймани Мунир-хазрат Беюсов и директор НРОФ "Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая" Сергей Маков.

Участие в конференции принимают представители традиционных конфессий, преподаватели нижегородских вузов, а также учителя нижегородских школ. В рамках мероприятия они обсудят вопросы духовно-нравственного воспитания, гражданско-патриотического формирования личности на основе православных ценностей и фундаментальных принципов Русского мира.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков напомнил, что вуз принимает конференцию уже в 32 раз - и это является поводом для гордости.

"Конференция прошла проверку временем, что свидетельствует не только об актуальности и значимости тех вопросов, которые здесь обсуждаются, и решений, которые вырабатываются, но и о сохранении традиций и ценностей", – подчеркнул руководитель НГПУ имени Козьмы Минина.

Владимир Тарасов, в свою очередь, отметил, интересные мнения, озвученные в ходе конференции, а также выработанные по итогам решения принесут практическую пользу обществу.

"Существующий более 30 лет форум зарекомендовал себя как авторитетная площадка для обмена мнениями и опытом. Научное и образовательное значение православно-философских чтений сложно переоценить, так как поднимаемые на мероприятии темы особенно актуальны в текущей общественно-политической и международной повестке", – сказал зампредседателя Гордумы Нижнего Новгорода.

Напомним, что  12 января в Нижнем Новгороде также проходит Рождественский хоровой собор.

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Теги:
Гордума конференции Религия
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