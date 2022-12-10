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Общество

"Волонтеры 800" раздали на улицах Нижнего Новгорода 13 тысяч открыток с приглашением посетить "Молодежную столицу России"

12 января 2023 16:46  [93] Общество
Фото: АНО “Центр 800”

Фото: АНО “Центр 800”

"Волонтеры 800" с 30 декабря по 8 января раздали на улицах Нижнего Новгорода порядка 13 тыс. открыток с приглашением посетить "Молодежную столицу России" в 2023 году. Об этом сообщает АНО "Центр 800".

Как напомнил губернатор Глеб Никитин, еще в конце 2022 года он лично отправил подобные приглашения главам регионов ПФО. По словам нижегородского губернатора, все соседние регионы во время голосования за "Молодежную столицу РФ" оказали Нижнему новгороду значительную поддержку. Также Глеб Никитин лично поблагодарил полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова за достигнутый результат.

До 15 января включительно "Волонтеры 800" продолжат вручение тематических открыток и стикеров на территории Нижегородской ярмарки. Продолжит свою работу и бесплатная почта "Молодёжной столицы России".

В рамках проекта все желающие могут бесплатно отправить тематические открытки с поздравлениями родным и близким в любую точку России. Сейчас почтовые ящики "Молодежной столицы России" работают по следующим адресам: магазины "Нижний 800" (ул. Большая Покровская, 8; Кремль, 8); мобильный маркет на Нижегородской ярмарке (ул. Совнаркомовская, 13), Пакгаузы (ул. Стрелка, 21Ж).  

Ранее Глеб Никитин поблагодарил всех проголосовавших за Нижний Новгород как "Молодежную столицу России".

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Теги:
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