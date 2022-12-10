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Культура и отдых

"Не цензура, а ответ общества": в России предложили создать стоп-лист артистов

12 января 2023 18:54  [64] Культура и отдых

Фото: нижегородский филиал РТРС, архив

Депутаты Госдумы предложили создать стоп-лист, в который будут внесены уехавшие или публично осудившие Россию деятели культуры. Это будет означать запрет на трансляции по федеральным каналам, а также на участие в проектах с государственным финансированием.

Как отметила в интервью телеканалу "360" автор инициативы - член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, составлять такой список могли бы коллеги по цеху и общественные организации.

"Считаю, что ничего зазорного в этом нет. Это не цензура, это просто симметричный ответ общества, прежде всего. Уверена, что нас очень многие граждане в этом поддержат", — сказала депутат "Единой России".

"Мы видим, что тот поток грязи от деятелей культуры, которые покинули нашу страну, не стихает, а наоборот даже иногда усиливается. Если честно, я чувствую, что меня предали", — добавила Екатерина Стенякина.

По её словам, многие артисты получили образование, развили свои таланты и заработали популярность именно в этой стране, а теперь от неё отвернулись. И появление такого стоп-листа станет альтернативой лишению наград.

Екатерина Стенякина объяснила, что негласно в интернете уже появились такие списки, и их участники действительно пропали из ротации.

Она предложила сделать стоп-лист публичным, пополнять его по предложениям россиян, общественных организаций, союзов деятелей культуры и, возможно, самого Минкультуры. Но при этом, призвала сначала обсудить идею с другими артистами, чтобы не допускать крайностей.

А вот депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал предложение создать стоп-листы артистов, которые не смогут участвовать в культурных мероприятиях, но предложил сделать их закрытыми для публики. Своё мнение он объяснил тем, что данный вопрос касается защиты государственной безопасности.

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Теги:
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