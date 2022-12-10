Электричество и вода частично отключены в трёх районах Нижнего Новгорода 13 января Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 13 января в связи с плановыми и внерегламентными работами.

В Ленинском районе, по информации Россетей, отключения электроэнергии запланированы на проспекте Ленина. Так, с 9:00 до 13:00 без света останется дом №25; с 9:00 до 17:00 - дома № 57 и 57/1.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 света не будет в многоквартирном доме №14 по улице Станиславского. Вечером с 20:00 до 21:00 запланировано отключение света по адресам: ул. Беломорская (все дома); ул. Гудронная (все дома); ул. Торфяная (все дома); ул. Травяная (все дома); ул. Ударная (все дома); ул. Федосеенко (все дома).

Как сообщили в администрации Нижегородского района, по причине проведения профилактических работ на трубопроводе с 8:00 дро 12:00 отключено горячее водоснабжение по следующим адресам: ул. Белинского, 118/29; ул. Ковалихинская, 77, 93а, 95а, 97, 97а; ул. Максима Горького, 163, 165, 232, 234, 250; ул. Трудовая, 21, 23, 25, 27.

С 9:00 до 17:00 запланировано отключение электроснабжения на улицах Бринского, 37; Лысогорской (д. 1-81, д. 84-138 - чётная сторона, д. 535-578), Пискунова (д. 18, 18а, 18б, 18г), Слобода Подновье - все дома, Слободская - все дома.