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Общество

Карантин по бешенству ввели в Лукояновском районе

13 января 2023 14:39  [61] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Карантин по бешенству ввели в Лукояновском районе. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Нижегородской области.

Согласно информации, бешенство было обнаружено в селе Тольский Майдан.

Вирус был выявлен 27 декабря по итогам исследования пробы головного мозга у лисы.

Государственная ветеринарная служба в настоящее время проводит мероприятия по ликвидации очага бешенства. 

Ранее сообщалось, что первый в 2023 году случай бешенства у домашних животных зарегистрирован в Сергаче.

Также напомним, что более 370 тысяч животных привили от бешенства в Нижегородской области в 2022 году.

СПРАВКА:

Бешенство – особо опасное заболевание, передающееся через укус инфицированной особи и поражающее нервную систему. Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус вызывает тяжёлые нарушения организма, приводящие к гибели.

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Теги:
Бешенство Лукояновский район
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