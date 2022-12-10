Гараж сгорел из-за замыкания электрогирлянды в Ковернинском районе Нижегородской области Происшествия

Гараж сгорел из-за замыкания электрогирлянды в поселке Белбаж в Ковернинском районе Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, в результате пожара, который произошел утром 14 января, сгорел гараж, а также мотоблок и садовый инвентарь.

Площадь пожара составила 80 кв.метров. Жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания - нарушение правил и требований эксплуатации электрооборудования (предположительно, короткое замыкание электрогирлянды, которая была смонтирована на фронтоне кровли гаража).