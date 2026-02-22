Неизвестный обстрелял автомобиль на Белинке в Нижнем Новгороде

Неизвестный мужчина устроил стрельбу по припаркованному автомобилю на улице Белинского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил телеграм-канал "Нижний Новгород без цензуры".
По словам владельца машины, всего прозвучало около пяти выстрелов. При этом стрелявший находился на расстоянии и не приближался к автомобилю.
В момент инцидента транспортное средство стояло во дворе. Людей внутри не было.
Хозяин машины уже обратился в полицию с заявлением. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что нижегородец получил 2 года колонии за стрельбу на городском пляже.
