35 коров погибли на пожаре в Нижегородской области

35 коров погибли на пожаре в Володарске Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным ведомства, вспыхнула хозпостройка. Возгорание было потушено на 200 "квадратах".
Предварительно, пожар произошел из-за аварийного режима работы электропроводки.
Напомним, что в январские каникулы в результате страшного пожара на ферме в Городецком округе погибли 150 животных.
