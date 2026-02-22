35 коров погибли на пожаре в Нижегородской области Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

35 коров погибли на пожаре в Володарске Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, вспыхнула хозпостройка. Возгорание было потушено на 200 "квадратах".

Предварительно, пожар произошел из-за аварийного режима работы электропроводки.

Напомним, что в январские каникулы в результате страшного пожара на ферме в Городецком округе погибли 150 животных.