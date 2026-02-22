Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Происшествия

35 коров погибли на пожаре в Нижегородской области

22 февраля 2026 17:33 Происшествия
35 коров погибли на пожаре в Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

35 коров погибли на пожаре в Володарске Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. 

По данным ведомства, вспыхнула хозпостройка. Возгорание было потушено на 200 "квадратах". 

Предварительно, пожар произошел из-за аварийного режима работы электропроводки. 

Напомним, что в январские каникулы в результате страшного пожара на ферме в Городецком округе погибли 150 животных

