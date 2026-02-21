Два пешехода пострадали в ДТП с иномаркой в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

Утром 21 февраля в Нижнем Новгороде произошло ДТП, в котором пострадали пешеходы. Об аварии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент случился на Сормовском шоссе в районе станции метро "Буревестник". По предварительным данным, 40-летний мужчина за рулем автомобиля Volkswagen выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В результате иномарка совершила наезд на двух пешеходов — женщину примерно 30-35 лет и молодого человека около 18-20 лет.

Пострадавшие получили телесные повреждения. Их доставили в больницу.

В настоящее время обстоятельства аварии уточняются.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде судят подростка за серьезное ДТП с пешеходом.