Два пешехода пострадали в ДТП с иномаркой в Нижнем Новгороде

Утром 21 февраля в Нижнем Новгороде произошло ДТП, в котором пострадали пешеходы. Об аварии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Инцидент случился на Сормовском шоссе в районе станции метро "Буревестник". По предварительным данным, 40-летний мужчина за рулем автомобиля Volkswagen выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.
В результате иномарка совершила наезд на двух пешеходов — женщину примерно 30-35 лет и молодого человека около 18-20 лет.
Пострадавшие получили телесные повреждения. Их доставили в больницу.
В настоящее время обстоятельства аварии уточняются.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде судят подростка за серьезное ДТП с пешеходом.
