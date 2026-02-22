Фото:
Пожар унес жизни двух человек в Ардатовском округе Нижегородской области, сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным ведомства, трагедия произошла в многоквартирном доме в поселке Идеал. Возгорание ликвидировано на 108 "квадратах".
Личности погибших устанавливаются. Причину случившегося выяснят дознаватели.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали на ночном пожаре в Борском округе.
