Пожар унес жизни двух человек в Ардатовском округе

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар унес жизни двух человек в Ардатовском округе Нижегородской области, сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, трагедия произошла в многоквартирном доме в поселке Идеал. Возгорание ликвидировано на 108 "квадратах".

Личности погибших устанавливаются. Причину случившегося выяснят дознаватели.

