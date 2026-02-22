Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Происшествия

Пожар унес жизни двух человек в Ардатовском округе

22 февраля 2026 12:25
Пожар унес жизни двух человек в Ардатовском округе

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар унес жизни двух человек в Ардатовском округе Нижегородской области, сообщили в региональном управлении МЧС. 

По данным ведомства, трагедия произошла в многоквартирном доме в поселке Идеал. Возгорание ликвидировано на 108 "квадратах". 

Личности погибших устанавливаются. Причину случившегося выяснят дознаватели. 

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали на ночном пожаре в Борском округе. 

