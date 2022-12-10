Жилом дом снесут в центре Нижнего Новгорода для строительства метро Общество

Частный жилом дом снесут на улице Горького Нижнего Новгорода для строительства метрополитена, сообщает "НТА-Приволжье".

Как отмечается в документах на сайте администрации Нижнего Новгорода, сносу подлежит дом №270 площадью 86,6 кв. метров, который оказался в зоне продления Автозаводской линии от станции "Горьковская" до станции "Сенная".

Земельный участок площадью 385 кв. метров, на котором стоит дом, изымут для муниципальных нужд, жильцам выплатят компенсацию, а затем дом снесут.

Напомним, ГК "Моспроект-3" строит станции "Площадь Свободы" и "Сенная" в рамках продления Автозаводской линии метрополитена и "Сормовская" на "Сормовско-Мещерской" ветке. Специалисты метрополитена прогнозируют увеличение пассажиропотока после открытия двух новых станций на пл. Свободы и пл. Сенной в 2-2,5 раза.

Строительство ведётся на средства инфраструктурных бюджетных кредитов. В 2021-2022 годах на продление "Сормовско-Мещерской" линии регион уже получил 865,4 млн рублей на проектные работы, на продление "Автозаводской" линии – 4,5 млрд рублей на проектирование и строительные работы.

На 2022 год по контракту строительства станций в нагорной части города предусмотрено финансирование в размере 13,17 млрд рублей, на 2023 год – 11,9 млрд рублей. Ориентировочная строительная длина участка составит 3,3 км. На всех участках уже завершаются подготовительные работы, которые в том числе предполагают снос отдельных объектов, находящихся в зоне строительства метро и вынос коммуникаций. Определено местоположение выходов станций.