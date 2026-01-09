Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Общество

Сильный снегопад продолжится в Нижнем Новгороде и области 9 и 10 января

09 января 2026 08:15
Фото: Кира Мишина

В период с 9 по 10 января в отдельных районах Нижегородской области и Нижнего Новгорода снова ожидается сильный снегопад. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на данные Верхне-Волжского управления Гидрометцентра..

Такая погодная обстановка может привести к образованию заторов на дорогах федерального, регионального и местного значения, а также к сбоям в работе дорожных и коммунальных служб и увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Возможны перебои в работе аэропорта.

Кроме того, существует риск обрушения элементов зданий и конструкций из-за высокой снеговой нагрузки.

Главное управление МЧС России по Нижегородской области призывает жителей региона быть осторожными: держаться подальше от стен зданий и фасадов, избегать зон, где может быть нависший снег или сосульки, не подходить близко к местам, где ведётся уборка снега с крыш.

Кроме того, рекомендуется ограничить использование личного транспорта и, по возможности, воздержаться от поездок по городу. Если вы всё же вынуждены сесть за руль, соблюдайте безопасную дистанцию, двигайтесь с умеренной скоростью и избегайте резких торможений.

Напомним, что накануне с улиц Нижнего Новгорода уже вывезли более 7000 кубометров снега.

Из-за непрекращающегося снегопада все управляющие компании и подрядные организации Нижнего Новгорода переведены на усиленный режим работы.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных