Четвертый выпуск регионального телепроекта "Герои нашего времени" посвящен кавалеру ордена Мужества Алексею Трофимову Общество

На региональном телевидении вышел в эфир четвертый выпуск телепроекта "Герои нашего времени". Как сообщили в Аппарате антитеррористической комиссии в Нижегородской области, новый выпуск посвящен кавалеру ордена Мужества Алексею Трофимову.

Алексей Трофимов принимал участие в боевых действиях в Афганистане и в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики. Служил в разведывательной десантной роте 84-го разведывательного батальона орденов Красной Звезды и Александра Невского. Участник печально известного боя под Дуба-Юртом - у "Волчьих ворот". Лауреат международных и всероссийских конкурсов патриотической песни.

Все выпуски доступны в официальном сообществе телепроекта в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/teleproekt_geroinn) и на видеохостинге https://rutube.ru/channel/29341548/

Ранее сообщалось, что региональное отделение Комитета семей воинов Отечества создано в Нижегородской области.