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Спорт

Юные дзюдоисты из ДНР провели серию тренировок в Нижегородской области

16 января 2023 14:04  [75] Спорт
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области проходит серия тренировок для юных спортсменов-дзюдоистов из ДНР. Как сообщили в министерстве спорта региона, в них принимают участие 40 спортсменов и три тренера. 

Один из мастер-классов для ребят из ДНР провел Алим Гаданов - призёр чемпионата России по самбо, чемпион России по дзюдо, чемпион и призёр чемпионатов Европы по дзюдо, мастер спорта России международного класса по дзюдо.

Кроме того, юные дзюдоисты из Донецка приняли участие в турнире по дзюдо, посвящённому Дню сотрудников государственной безопасности РФ и воинам России, героически погибшим в специальной военной операции. Мероприятие состоялось в ФОК "Северная звезда" в Нижнем Новгороде.

По инициативе и при поддержке губернатора области Глеба Никитина в прошлом году в Нижегородскую область из ДНР уже приезжали спортсмены-боксеры, команды детско-юношеских школ по футболу, гандболу, легкой атлетике и скалолазанию. Все они проводили тренировки на спортивных базах, которые расположены в Нижнем Новгороде и районах области.

"Практика тренировочных сборов для юных спортсменов из ДНР на базе нижегородских учреждений будет продолжена обязательно. Ведь для каждого спортсмена одно из главных условий достижения новых вершин – постоянные тренировки. Долгие годы эти ребята тренировались в сложных условиях, под обстрелами. Сейчас им важно поддерживать форму. Поэтому мы создадим необходимые условия, чтобы они не растеряли свои навыки. А наши нижегородские тренеры им в этом обязательно помогут", - отметил министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.

Ранее глава города Шахтерск ДНР Александр Шатов поблагодарил Олега Лавричева за прием юных спортсменов.

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Теги:
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