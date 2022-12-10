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Общество

Более 650 студентов нижегородских вузов вышли в финал олимпиады "Я – профессионал"

16 января 2023 14:54  [87] Общество

Фото: президентская платформа "Россия – страна возможностей"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 650 студентов нижегородских вузов вышли в финал олимпиады "Я – профессионал". Об этом сообщили в пресс-службе президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Согласно информации, в заключительный этап олимпиады студентов вышли 39 335 человек, из которых 652 – из вузов Нижегородской области.  

Как рассказала руководитель олимпиады "Я – профессионал" Валерия Касамара, Нижегородская область вошла в топ-20 по количеству участников отборочного этапа, а самыми популярными направлениями среди студентов региона стали: "Специальное (дефектологическое) образование", "Педагогическое образование (дошкольное)" и "Лингвистика". 

В частности, 171 участник обучается в НГПУ им. Минина, а 109 студентов представляют нижегородский филиал ВШЭ.

Студентов ожидают практические занятия от ведущих компаний России. Заключительный этап пройдет с февраля по апрель, а его итоги будут подведены в мае.

Дипломанты олимпиады "Я - профессионал" получат льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут подать заявку на присуждение звания "Заслуженный предприниматель Нижегородской области".

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Теги:
Олимпиада Студенты
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