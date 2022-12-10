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Движение транспорта запретят возле Дворца спорта на проспекте Гагарина 17 и 19 января

16 января 2023 17:35  [49] Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде 17 и 19 января будут запрещены движение и парковка транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Согласно информации, ограничения в эти дни будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) с 7:00 до 22:00.

Ограничения вводятся в связи с проведением спортивных мероприятий.

Так, во вторник, 17 января, ХК "Торпедо" проведёт домашнюю игру с московским "Динамо".

В четверг, 19 января, нижегородцы выйдут на лёд против ярославского "Локомотива".

Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в департаменте.

Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут эвакуировать на спецстоянку.

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Теги:
движение Транспорт
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