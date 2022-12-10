Замначальника ОМВД России по Арзамасскому району задержан по обвинению в мошенничестве

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Замначальника полиции по оперативной работе ОМВД России по Арзамасскому району задержан по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, в июне 2022 года подозреваемый и его соучастники в деревне Новая Слобода незаконно изъяли у собственника производства линию по упаковке табачных изделий стоимостью не менее 10 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Подозреваемый был задержан и заключен под стражу. Свою вину он не признает.
Следователи устанавливают других лиц, причастных к совершению данного преступления.
Ранее сообщалось, что полицейские, подбросившие наркотики нижегородцу, приговорены к заключению в колонии.
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