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Общество

Замначальника ОМВД России по Арзамасскому району задержан по обвинению в мошенничестве

16 января 2023 18:07  [104] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Замначальника полиции по оперативной работе ОМВД России по Арзамасскому району задержан по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в июне 2022 года подозреваемый и его соучастники в деревне Новая Слобода незаконно изъяли у собственника производства линию по упаковке табачных изделий стоимостью не менее 10 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Подозреваемый был задержан и заключен под стражу. Свою вину он не признает.

Следователи устанавливают других лиц, причастных к совершению данного преступления.

Ранее сообщалось, что полицейские, подбросившие наркотики нижегородцу, приговорены к заключению в колонии.

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Теги:
МВД Мошенничество
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