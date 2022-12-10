Часть улиц Нижегородского района осталась без отопления 18 января Общество

Часть улиц Нижегородского района осталась без отопления и горячей воды 18 января. Об этом сообщили в администрации района.

Согласно информации, с 08:00 до 19:00 в связи с планово предупредительными - работами АО "Теплоэнерго" планируется ограничить подачу тепла и горячего водоснабжения на улицах: Академика Блохиной; Алексеевская; Арзамасская; Ашхабадская; Белинского; Большая Печерская; Большая Покровская; Ванеева; Варварская; Верхне-Волжская набережная; Володарского; Воровского; Гоголя; пер. Гранитный; Грузинская; Звездинка; Ижорская; Ильинская; Ковалихинская; Короленко; Костина; Лыковая Дамба; Максима Горького; Малая Покровская; Малая Ямская; Минина; пл. Минина и Пожарского; пер. Могилевича; Нестерова; Новая; Октябрьская; Ошарская; Пискунова; Провиантская; Решетниковская; пл. Свободы; Семашко; Славянская; Студеная; Тверская; пл. Театральная; пер. Ткачева; Ульянова; пер. Университетский; пер. Холодный; пер. Чернопрудский.

Ранее сообщалось, что нижегородское "Теплоэнерго" усилило контроль за состоянием сетей в связи с сильными морозами.