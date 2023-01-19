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Бизнес

Искусственный интеллект — трижды чемпион мира: "Ростелеком" представил пятый ежегодный мониторинг трендов цифровизации

18 января 2023 13:57  [302] Бизнес

Искусственный интеллект снова №1 — в ежегодном мониторинге трендов цифровизации, который делает "Ростелеком", эта технология за пять лет уже трижды заняла первую строчку по интегральному показателю, который учитывает количество научных публикаций, патентов и объем инвестиций в технологию.

А вот лидером именно по объему инвестиций стало направление цифровой медицины (e-Health), и дело не только в пандемии COVID-19, которая, безусловно, подогрела интерес. В топ-10, например, также вошли цифровые технологии диагностики и изучения рака. В целом, в e-Health было зафиксировано инвестиционных сделок на общую сумму более 722 млрд долларов США. Для сравнения: на втором месте расположилась вычислительная биология с совокупной суммой в два раза меньше — 352 млрд долларов.

По патентной активности, которая говорит о близкой коммерциализации научных открытий, лидируют мобильные сети (142,2 тыс. патентов) и искусственный интеллект (140,6 тыс.).

Топ-20 трендов цифровизации
Искусственный интеллект (Artificial Intelligence).
Альтернативная энергетика (Alternative energy).
Мобильные сети (Mobile networks).
Цифровое здравоохранение (e-Health).
Изучение рака (Cancer research).
Вычислительная биология (Computational biology).
Интеллектуальный анализ данных (Data mining).
Социальные сети (Social Media).
Информационная безопасность (Information security).
Робототехника (Robotics).
Мобильные сети пятого поколения (5G).
Электронная коммерция (e-Commerce).
Мобильные платформы (Mobile platforms).
Компьютерные игры (Computer games).
Приложения на операционной системе Android.
Блокчейн (Blockchain).
Беспилотные автомобили (Autonomous vehicles).
Облачные технологии (Cloud).
Спутниковая связь (Satellite).
Приложения на операционной системе iOS.

"За пять лет мы накопили колоссальный объем данных, который позволяет анализировать важнейшие технологические тренды в различных разрезах. Если первый мониторинг основывался на 5 млн источников, то премьерный — уже на более 117 млн. Сравнение данных за разные годы показывает пути развития технологий: какие из них получили наибольший импульс развития и внедрения, а какие перешли в разряд аутсайдеров. За теми, кто оказался "на обочине", следить не менее интересно: что-то появилось раньше своего времени, а что-то вытеснено новым поколением науки и техники. Бесспорным фаворитом этих своеобразных чемпионатов технологий в последние годы является искусственный интеллект: он оказывает сквозное влияние на огромное количество других трендов. И при подготовке самого мониторинга не обойтись без искусственного интеллекта, так как обработать миллионы источников данных иным способом невозможно. Наша работа может стать важным источником данных при разработке стратегий и принятии программных решений в самом широком круге отраслей", — отметил вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков.

Интересные изменения отмечаются среди стран-лидеров — количество переходит в качество. Китай обогнал США в интегральном рейтинге стран, став лидером по качественным показателям — научным статьям и патентам в сфере цифровых технологий. США сохраняет лидерство только в объеме инвестиций. 

Россия в сфере технологий цифровизации топливно-энергетического комплекса входит в тройку стран-лидеров по зарегистрированным патентам и в топ-5 по научным публикациям. Среди других стран можно отметить интересную динамику у Ирана, который, несмотря на санкции, вошел в мировой топ-10 по научным публикациям по двум направлениям — умные сети электроснабжения (Smart grid) и альтернативная энергетика.
Все отчеты «Ростелекома» по итогам мониторинга глобальных трендов цифровизации доступны по ссылке или по QR-коду:

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Теги:
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