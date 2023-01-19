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Общество

Первую российскую систему сертификации знания английского языка представили в Нижегородской области

18 января 2023 14:06  [277] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Первая отечественная система сертификации знания иностранного языка "Лингвотест" представлена в Нижегородской области. Благодаря ей Нижний Новгород станет вторым городом России, где можно будет получить данный сертификат. Ранее эта процедура была доступна только в Москве, сообщили в облправительстве.

Согласно информации, система разработана специалистами НИУ ВШЭ совместно с "Росаккредагентством" и издательством "Просвещение". Тест-центр "Лингвотест" откроется на базе НИУ ВШЭ уже в марте этого года.

По итогам тестирования участник получит сертификат с результатами владения английским языком. Документ, оформленный на специальном бланке с защитными знаками, имеет уникальный идентификационный номер, который затем будет внесён в реестр Росаккредагентства. Срок действия сертификата не ограничен, подчеркнули разработчики.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян, присутствующий на презентации, отметил, что нижегородский бизнес активно работает на иностранных рынках, поэтому потребность в таком сертифицировании знаний высока.

"Система сертификации знаний иностранного языка – полезный инструмент, позволяющий работодателям быть уверенными, что соискатели обладают определёнными компетенциями, а соискателям не проходить тестирование на знание языка во время каждого собеседования" - добавил замгубернатора.

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов рассказал, что отечественная система сертификационного тестирования сможет заместить недоступные сейчас россиянам зарубежные аналоги. При этом разработчики намерены развивать программу: так, планируется увеличить количество иностранных языков, добавить тест на уровень владения русским как иностранным.

Кроме этого, в планах - распространить данную отечественную систему по всей стране и за её пределами.

Ранее сообщалось, что студенты Приволжского медицинского университета и нижегородского кампуса НИУ ВШЭ разрабатывает мобильное приложение для измерения уровня стресса.

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Теги:
Иностранцы Международное сотрудничество Трудоустройство
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