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Бизнес

Банк "Открытие": на новогодних каникулах клиенты увеличили траты в маркетплейсах и сократили в магазинах масс-маркет и бытовой техники

18 января 2023 15:55  [284] Бизнес

Банк "Открытие" проанализировал траты клиентов в преддверие и во время новогодних каникул. Наибольший рост трат пришелся на популярные маркетплейсы и услуги ЖКХ. При этом снизились расходы клиентов на покупку в магазинах масс-маркет, бытовой техники и ювелирных салонах.

Зафиксирован значительный рост покупок на популярных маркетплейсах: OZON, Яндекс-Маркет, Wildberries и других – в 12 раз перед Новым годом и в 8 раз – после. При этом покупки в магазинах масс-маркет, напротив, снизились более, чем на треть – на 36% перед Новым годом и 27% – после. Уменьшились траты в магазинах бытовой техники: – 22% в преддверии нового года и – 15% на выходных.

На треть выросли расходы на услуги ЖКХ. Перед Новым годом на 28% и на 37% - в новогодние каникулы. Это стало следствием досрочного повышения тарифов с 1 декабря 2022 года.

В сравнении с прошлым годом россияне сократили траты на поездки и путешествия. В предновогоднюю неделю на 16% и на 21% - в новогоднюю. По данным опроса банка "Открытие" в декабре прошлого года, 80% опрошенных собирались отмечать Новый год дома в кругу семьи. Это объясняет рост покупок в продуктовых магазинах - на 9% в предновогоднюю неделю и в неделю новогодних каникул. Также увеличились расходы на кафе и рестораны в предновогодние дни – на 3%, в новогодние выходные он остался на уровне прошлого года.

В целом клиенты банка в преддверие Нового года – с 26 декабря по 31 декабря потратили на 3% больше аналогичного периода 2021 года. В новогодние каникулы 2023 года объемы покупок снизились на четверть и не превысили прошлогодних значений.

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Теги:
Банки Открытие
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