Дмитрий Медведев обозначил два условия для переговоров с Украиной

Фото: Дмитрий Медведев Вконтакте
Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев обозначил два принципиальных условия для возможных переговоров с Украиной, сообщают "Народные Новости".
Согласно информации, речь идет о безусловном признании украинской стороной результатов самоопределения народа бывших территорий Украины.
Кроме того, по мнению Дмитрия Медведева необходимо выработать новые международные нормы исходя из сложившейся на сегодня ситуации и будущее взаимодействие между двумя странами.
Первый зампредседателя Военно-промышленной комиссии РФ отметил, что в настоящее время с украинской стороны происходит односторонняя трактовка норм международного права, что недопустимо.
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