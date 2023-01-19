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Политика

Дмитрий Медведев обозначил два условия для переговоров с Украиной

18 января 2023 15:40  [268] Политика
Фото: Дмитрий Медведев Вконтакте

Фото: Дмитрий Медведев Вконтакте

Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев обозначил два принципиальных условия для возможных переговоров с Украиной, сообщают "Народные Новости".

Согласно информации, речь идет о безусловном признании украинской стороной результатов самоопределения народа бывших территорий Украины.

Кроме того, по мнению Дмитрия Медведева необходимо выработать новые международные нормы исходя из сложившейся на сегодня ситуации и будущее взаимодействие между двумя странами.

Первый зампредседателя Военно-промышленной комиссии РФ отметил, что в настоящее время с украинской стороны происходит односторонняя трактовка норм международного права, что недопустимо.

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Теги:
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