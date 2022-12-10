Нижегородские родители попросили мэрию оплачивать питьевую воду в школах Общество

Фото: Наталья Шевцова

Нижегородские родители попросили мэрию оплачивать питьевую воду в школах. Об этом сообщает ИА "Время Н".

Согласно информации, нижегородцы в соцсетях пожаловались на то, что в школах собирают деньги за питьевую воду для детей и предложили администрации города оплачивать эти расходы.

Как рассказала в департаменте образования, в школах Нижнего Новгорода кипяченая вода предоставляется детям бесплатном.

При этом кулеры с питьевой водой в классах устанавливаются только по решению и желанию родителей, а бюджетные средства на это не выделяются.

Ранее сообщалось, что пищеблоки в школах Нижнего Новгороде будут модернизированы в течение 3 лет.

Также напомним, что меню в школьных столовых Нижнего Новгорода будет расширено.