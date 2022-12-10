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Нижегородские родители попросили мэрию оплачивать питьевую воду в школах. Об этом сообщает ИА "Время Н".
Согласно информации, нижегородцы в соцсетях пожаловались на то, что в школах собирают деньги за питьевую воду для детей и предложили администрации города оплачивать эти расходы.
Как рассказала в департаменте образования, в школах Нижнего Новгорода кипяченая вода предоставляется детям бесплатном.
При этом кулеры с питьевой водой в классах устанавливаются только по решению и желанию родителей, а бюджетные средства на это не выделяются.
Ранее сообщалось, что пищеблоки в школах Нижнего Новгороде будут модернизированы в течение 3 лет.
Также напомним, что меню в школьных столовых Нижнего Новгорода будет расширено.
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