Инженерные классы при содействии Мининского университета появятся в 12 школах региона Общество

Фото: пресс-служба НГПУ

Профориентационные инженерные классы откроют в 12 школах Нижегородской области при поддержке Мининского университета, сообщили в пресс-службе НГПУ.

Как подчеркнул ректор вуза Виктор Сдобняков, проблема технологического суверенитета в настоящее время уже вышла на федеральный уровень. НГПУ заключает соглашения о сотрудничестве с теми школами региона, которые готовы открывать профориентационные классы. В проекте, помимо Нижнего Новгорода, уже принимают участие Богородск, Кстово, Павлово и Чкаловск.

Переобучение к 2023 году прошли порядка 50 преподавателей по физике и химии. Виктор Сдобняков подчеркнул, что НГПУ готов делиться своими профессиональными наработками и опытом в данном направлении. Целью проекта также является и ликвидация дефицита кадров в среде инженеров-конструкторов и проектировщиков.

Ранее сообщалось, что инженерные классы открылись в шести школах Сормовского района Нижнего Новгорода.