Творческая онлайн-встреча прошла между Нижним Новгородом и Харцызском в рамках "Моста дружбы" Общество

Творческая онлайн-встреча прошла между Нижним Новгородом и городом Харцызск Донецкой Народной республики в рамках проекта НРО "Союза пенсионеров России" "Мост дружбы".

Как рассказал руководитель проекта "Мост дружбы", член правления НРО "Союза пенсионеров России" Александр Кулигин, член команды "Мост дружбы" нижегородский музыкант и исполнитель Олег Новосельцев в формате ВСК провел встречу с активистами вокально-танцевального коллектива "Отрада" территориального центра соцобслуживания Харцызска. В ходе онлайн–встречи состоялся мастер-класс нижегородского музыканта, а также были намечены совместные творческие планы.

По словам Александра Кулигина, нижегородцы – творческие и отзывчивые люди, поэтому в нашей команде не только врачи, юристы, технические специалисты, но и музыканты, известные авторы-исполнители, лауреаты различных всероссийских и международных конкурсов. "В конце прошлого года нижегородские музыканты уже выступали в Харцызске и Иловайске, а также провели мастер-классы в музыкальных школах и для творческих коллективов. Сейчас они встречаются с жителями этих городов онлайн. Но уже в феврале, в следующий наш визит в ДНР в рамках проекта "Мост дружбы", также будут организованы концерты, потому что местным жителям очень нужна, в том числе, и моральная рекреация", - отметил в заключение Александр Кулигин.

Напомним, что 12 января в рамках проекта "Мост дружбы" главный гериатр Нижегородской области Лидия Калинникова провела онлайн-консультацию для пенсионеров Харцызска.

Проект "Мост дружбы" НРО "Союз пенсионеров России" стал победителем спецконкурса Фонда Президентских грантов.

Летом 2022 года Нижегородская область и Харцызск подписали соглашение о сотрудничестве.