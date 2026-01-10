Снегопады сохранятся в Нижнем Новгороде и области на весь день 10 января Общество

По данным Верхне-Волжского управления Гидрометцентра, в период с 10 по 11 января в Нижегородской области и Нижнем Новгороде ожидается сильный снегопад и гололёд.

Эти погодные условия могут привести к опасным и чрезвычайным ситуациям, предупредили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Так, существует риск заторов на дорогах федерального, регионального и местного значения, возможны сбои в работе дорожных и коммунальных служб, а также увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

Работа аэропорта также может быть нарушена: уже сейчас из-за сильного снегопада временно закрыт аэропорт Шереметьево, часть рейсов перенаправлены в Нижний Новгород..

Повышенная снеговая нагрузка может привести к обрушению элементов зданий и конструкций.

В этой связи населению необходимо соблюдать меры предосторожности: д: держаться подальше от стен зданий и фасадов, избегать зон, где может быть нависший снег или сосульки, не подходить близко к местам, где ведётся уборка снега с крыш.

Кроме того, рекомендуется ограничить использование личного транспорта и, по возможности, воздержаться от поездок по городу. Если вы всё же вынуждены сесть за руль, соблюдайте безопасную дистанцию, двигайтесь с умеренной скоростью и избегайте резких торможений.

