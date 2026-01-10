Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 января 2026 09:15Снегопады сохранятся в Нижнем Новгороде и области на весь день 10 января
10 января 2026 08:47Авиарейсы до Шереметьева перенаправляются в Нижний Новгород из-за плохой погоды
09 января 2026 19:14Нижегородцы написали обращение к Татьяне Ким по строительству склада в Новинках
09 января 2026 17:41В Варнавинском округе простились с погибшим в зоне СВО Сергеем Крючковым
09 января 2026 16:57Управление ГОЧС напомнило нижегородцам об опасности выхода на лёд
09 января 2026 16:11Нижегородцам рассказали, куда обращаться по вопросам уборки снега и других ЧП
09 января 2026 15:32Уникальную операцию по трансплантации печени провели в Нижнем Новгороде
09 января 2026 14:29Почти 40 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за сутки
09 января 2026 13:57Михаил Мурашко в рамках "Ёлки желаний" исполнил мечту школьницы из Кстова
09 января 2026 13:22Нижегородские энергетики сохраняют режим повышенной готовности из-за метели
Общество

Снегопады сохранятся в Нижнем Новгороде и области на весь день 10 января

10 января 2026 09:15 Общество
Снегопады сохранятся в Нижнем Новгороде и области на весь день 10 января

По данным Верхне-Волжского управления Гидрометцентра, в период с 10 по 11 января в Нижегородской области и Нижнем Новгороде ожидается сильный снегопад и гололёд.

Эти погодные условия могут привести к опасным и чрезвычайным ситуациям, предупредили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Так, существует риск заторов на дорогах федерального, регионального и местного значения, возможны сбои в работе дорожных и коммунальных служб, а также увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

Работа аэропорта также может быть нарушена: уже сейчас из-за сильного снегопада временно закрыт аэропорт Шереметьево, часть рейсов перенаправлены в Нижний Новгород..

Повышенная снеговая нагрузка может привести к обрушению элементов зданий и конструкций.

В этой связи населению необходимо соблюдать меры предосторожности: д: держаться подальше от стен зданий и фасадов, избегать зон, где может быть нависший снег или сосульки, не подходить близко к местам, где ведётся уборка снега с крыш.

Кроме того, рекомендуется ограничить использование личного транспорта и, по возможности, воздержаться от поездок по городу. Если вы всё же вынуждены сесть за руль, соблюдайте безопасную дистанцию, двигайтесь с умеренной скоростью и избегайте резких торможений.

Ранее НИА "Нижний Новгород" выяснило, куда нижегородцы могут сообщать о плохой уборке снега, а также обратиться по всем неотложным вопросам – отоплению, электроснабжению и другим проблемам.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Погода Снег
Поделиться:
Новости по теме
09 января 2026 14:29Почти 40 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за сутки
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных