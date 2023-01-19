Сильный гололед прогнозируется в Нижегородской области 19 января Общество

В нижегородском ГУ МЧС предупредили, что 19 января в утренние часы и днем в регионе ожидается гололед, местами сильный.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями в ведомстве не исключают возникновения ряда ЧС, в том числе обрыва проводов, повреждений линий связи.

Кроме того, возможно увеличение числа ДТП на федеральных и региональных трассах. Среди населения вероятны случаи травматизма на льду, связанные с падением.

В МЧС по региону рекомендуют нижегородцам соблюдать осторожность, по возможности отказаться от поездок по городу на личном автомобиле. При обнаружении оборванных проводов ЛЭП об этом следует сразу же сообщить в местную администрацию.

Ранее сообщалось, что энергетики "Нижновэнерго" готовятся к работе в условиях надвигающейся непогоды.