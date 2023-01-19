Станцию снеготаяния планируют построить в Московском районе Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Станцию снеготаяния планируют построить в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом стало известно во время заседания постоянной комиссии Гордумы по городскому хозяйству, которое состоялось 18 января.

В рамках заседания депутаты обсудили вопросы, связанные с организацией уборки снега в Нижнем Новгороде зимний период 2022-2023 годов.

Председатель постоянной комиссии Карим Ибрагимов заявил, что уборку снега на городских дорогах можно считать, в целом, нормальной: необходимые работы проводятся в срок и достаточно эффективно.

Но при этом есть вопросы по внутриквартальным территориям, включая туристические маршруты в центре города.

"Необходимо сделать выводы и наметить конкретные шаги на ближайший период, чтобы системно повлиять на процессы в сфере уборки города в зимний период. Нужно увеличить количество дворников и добавить средства малой механизации, например, тракторы, мотоблоки и другую мини-технику. Таким образом, при имеющихся кадровых ресурсах процесс уборки снега будет существенно оптимизирован", - уверен председатель комиссии.

Так, общая численность дворников в Нижнем Новгороде составляет порядка 4 039 человек. Для ежедневной уборки придомовых территорий привлекается порядка 3 400 дворников, в дни снегопадов - весь резерв.

Для механизированной уборки придомовой территории в среднем планируется привлечь около 260 единиц спецтехники, а также 115 единиц средств малой механизации. Для вывоза снега с придомовых территорий планируется привлечь 69 самосвалов.

Как ещё было озвучено на заседании, новая станция снеготаяния в Нижегородском районе на Гребном канале с начала года функционирует в штатном режиме, в скором времени планируется ввести в эксплуатацию после реконструкции станцию в Советском районе - на улице Надежды Сусловой. Напомним, работы проводятся по концессии.

Кроме того, прорабатывается вопрос строительства станции в Московском районе, в микрорайоне Бурнаковский. Предполагается, что она будет обслужить Московский, Канавинский и частично Сормовский районы. О проведении переговоров с инвестором сообщалось ещё в конце 2021 года.

"Рассчитываем, что в итоге современные объекты утилизации снега появятся в каждом районе города", - подчеркнул Ибрагимов.