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Бизнес

Депутаты Гордумы обсудили меры имущественной поддержки МСП в Нижнем Новгороде

19 января 2023 17:21  [80] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Депутаты Гордумы обсудили меры имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства, которые реализуются в рамках муниципальной программы "Развитие МСП в Нижнем Новгороде". Тема была рассмотрена в рамках заседания постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям, которое состоялось 19 января.

Как рассказала председатель комитета по управлению горимуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, в Нижнем Новгороде сформирован перечень муниципального имущества, которое предоставляется субъектам МСП во владение или пользование на долгосрочной основе. Для них действуют льготные ставки арендной платы с корректирующим коэффициентом 0,6.

Согласно информации, актуальный перечень включает 399 объектов муниципального нежилого фонда, в который входят как помещения, так и целые здания.

В прошлом году комитет провёл 14 открытых аукционов для субъектов МСП по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости из этого перечня. На торги было выставлено 27 лотов. В итоге заключено 18 договоров купли-продажи права на заключение договоров аренды, тогда как в 2021 году - всего два.

Также в виде имущественной поддержки субъектам МСП предоставляется право преимущественного выкупа арендуемого муниципального имущества. Так, в 2022 году по обращениям предпринимателей заключено 18 договоров купли-продажи (включая два договора купли-продажи долей) на сумму 75 млн рублей.

В рамках заседания депутаты поддержали изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2021-2023 годы, которые предложили специалисты КУГИ.

Так, в перечень приватизируемого имущества предлагается включить восемь объектов муниципального нежилого фонда Ленинском, Канавинском, Нижегородском и Советском районах. Среди них - три помещения, одно здание и доли в праве общей долевой собственности на четыре объекта. По данным КУГИ, в случае реализации данного имущества в бюджет города может поступить около 23 млн рублей.

Напомним, более 550 предприятий Нижнего Новгорода высокоэффективно использовали муниципальное имущество.

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Теги:
Гордума Имущество МСП
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