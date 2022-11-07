Нацпроекты — людям
Программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
100% трамвайных путей в Нижнем Новгороде заменят по концессии
Мусороперерабатывающий завод построят в Арзамасе за 2,9 млрд рублей
Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
08 декабря 2022 16:03  [8] Более 600 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году
08 декабря 2022 15:59  [23] Движение транспорта ограничат на улице Лоскутова в Нижнем Новгороде 9 и10 декабря
08 декабря 2022 15:19  [76] Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта 9-12 декабря
08 декабря 2022 15:18  [80] Проект "Посмотри на Нижний" вышел на межрегиональный уровень
08 декабря 2022 15:12  [79] Олег Лавричев принял участие в первом выездном заседании Общественного совета при СУСК РФ по Нижегородской области
08 декабря 2022 14:56  [84] Более 550 предприятий Нижнего Новгорода высокоэффективно использовали муниципальное имущество
08 декабря 2022 14:39  [146] Шесть площадок под КРТ общей площадью 52,8 га планируется выставить на торги в 2023 году в Нижнем Новгороде
08 декабря 2022 14:29  [117] Введение мультимодального тарифа и замена троллейбусов на электробусы планируются в Дзержинске
08 декабря 2022 13:37  [112] Еще один ветхий дом снесли в Приокском районе
08 декабря 2022 13:17  [210] Мокрый снег и заморозки ожидаются в Нижегородской области 8-13 декабря
Общество

Более 550 предприятий Нижнего Новгорода высокоэффективно использовали муниципальное имущество

08 декабря 2022 14:56  [84] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям ознакомились с результатами оценки эффективности использования имущества города муниципальными учреждениями города.

Согласно информации, в 2021 году проверку прошло 601 учреждение. 

Так, высокий уровень эффективности отмечен в 554 учреждениях, удовлетворительный - в 32, низкий - в 15. Неудовлетворительного уровня зафиксировано не было.

Как отметила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Светлана Помпаева, в сравнении с прошлым годом количество учреждений, получивших наивысшую оценку, выросло на 29, количество предприятий с удовлетворительным уровнем сократилось на 25, а с низким - на 3.

На 2023 год запланированы выездные проверки в 36 учреждений, в том числе во всех учреждениях, получивших низкую оценку.

Также депутаты на заседании поддержали передачу в собственность Нижнего Новгорода квартиры для детей-сирот в Канавинском районе.

Кроме того, было поддержано предложение о передаче в областную собственность 7 объектов недостроенных очистных сооружений на месте будущего IT-кампуса.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород за три года реализовал муниципальное имущество на 500 млн рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Имущество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph