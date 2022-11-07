Более 550 предприятий Нижнего Новгорода высокоэффективно использовали муниципальное имущество Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям ознакомились с результатами оценки эффективности использования имущества города муниципальными учреждениями города.

Согласно информации, в 2021 году проверку прошло 601 учреждение.

Так, высокий уровень эффективности отмечен в 554 учреждениях, удовлетворительный - в 32, низкий - в 15. Неудовлетворительного уровня зафиксировано не было.

Как отметила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Светлана Помпаева, в сравнении с прошлым годом количество учреждений, получивших наивысшую оценку, выросло на 29, количество предприятий с удовлетворительным уровнем сократилось на 25, а с низким - на 3.

На 2023 год запланированы выездные проверки в 36 учреждений, в том числе во всех учреждениях, получивших низкую оценку.

Также депутаты на заседании поддержали передачу в собственность Нижнего Новгорода квартиры для детей-сирот в Канавинском районе.

Кроме того, было поддержано предложение о передаче в областную собственность 7 объектов недостроенных очистных сооружений на месте будущего IT-кампуса.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород за три года реализовал муниципальное имущество на 500 млн рублей.