Более 550 предприятий Нижнего Новгорода высокоэффективно использовали муниципальное имущество

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Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям ознакомились с результатами оценки эффективности использования имущества города муниципальными учреждениями города.
Согласно информации, в 2021 году проверку прошло 601 учреждение.
Так, высокий уровень эффективности отмечен в 554 учреждениях, удовлетворительный - в 32, низкий - в 15. Неудовлетворительного уровня зафиксировано не было.
Как отметила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Светлана Помпаева, в сравнении с прошлым годом количество учреждений, получивших наивысшую оценку, выросло на 29, количество предприятий с удовлетворительным уровнем сократилось на 25, а с низким - на 3.
На 2023 год запланированы выездные проверки в 36 учреждений, в том числе во всех учреждениях, получивших низкую оценку.
Также депутаты на заседании поддержали передачу в собственность Нижнего Новгорода квартиры для детей-сирот в Канавинском районе.
Кроме того, было поддержано предложение о передаче в областную собственность 7 объектов недостроенных очистных сооружений на месте будущего IT-кампуса.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород за три года реализовал муниципальное имущество на 500 млн рублей.
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