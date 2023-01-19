Иностранным агентам запретят поступать на муниципальную службу в Нижнем Новгороде Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Иностранным агентам запретят поступать на муниципальную службу в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии Гордумы по местному самоуправлению.

Согласно информации, запрет вводится в соответствии с федеральным законодательством. Лицам, внесенным в реестр иностранных агентов, будет запрещено участвовать в конкурсах на замещение должностей в органах местного самоуправления Нижнего Новгорода.

Претендовать на работу в администрации города также не смогут граждане и поданные иностранных государств, а также те, кто имеет вид на жительство за рубежом.

Запрет на участие в конкурсе на замещение должности коснется и близких родственников главы муниципалитета, если должность связана с непосредственным подчинением этому должностному лицу.

Кроме того, сейчас действует запрет на трудоустройство в органы местного самоуправления мужчин, не прошедших срочную военную службу без законной причины. В соответствии с предлагаемыми изменениями они смогут трудоустроиться муниципальным служащим по истечению 10 лет с даты заключения областной призывной комиссии.

Ранее сообщалось, что единый реестр иностранных агентов опубликовали в России.