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Общество

Нижегородский городовой проведёт бесплатную экскурсию по Большой Покровской 22 января

20 января 2023 15:04  [41] Общество

АНО "Центр туризма и безопасности "Горький" с 2023 года запустит серию бесплатных экскурсий для туристов и горожан по центральным маршрутам Нижнего Новгорода. Время и место выбраны не случайно, ведь 1221 год — дата, которую знает каждый нижегородец: год основания Нижнего Новгорода.

Местом встречи первых экскурсионных маршрутов станет памятник главному герою проекта.

Первая бесплатная экскурсия от нижегородского городового состоится 22 января 2023 года. Старт экскурсии от памятника городовому в начале Большой Покровской улицы ровно в 12:21. 

Проведёт экскурсию нижегородский городовой Алексей Никифоров, который имеет большой опыт в обзорных и тематических экскурсиях по городу и области. Помимо этого, Алексей Николаевич является членом Городского Совета Отцов Нижнего Новгорода, координирует межрегиональный проект "Наставничество" Союза Отцов России и имеет много других проектов и регалий в сфере туризма.

Расписание следующих программ и анонсирование новых экскурсионных маршрутов будет доступно в социальных сетях проекта "Новый городовой". Посещение мероприятий абсолютно бесплатно для всех желающих и не требует предварительной регистрации.

Напомним, что историко-социальный проект "Новый городовой" создан в мае 2022 года при поддержке администрации города Нижнего Новгорода. Целью проекта является возрождение института городовых, которые были символом эпохи и теперь, несмотря на свою давность, органично впишутся в современные реалии. Новые городовые – это неравнодушные нижегородцы с активной гражданской позицией и высокой ответственностью к своему делу. Им не безразлично все происходящее в родном регионе – безопасность, прогрессивность и имидж в глазах его жителей и туристов. 

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Теги:
Экскурсия
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