Около 450 нижегородских школ уже присоединились к акции "Киноэкология" Общество

Почти 450 нижегородских школ уже присоединились к благотворительной акции "Киноэкология", стартовавшей в ноябре 2022 года.

Как рассказала министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова, целью акции является сбор макулатуры и последующее создание на вырученные средства кинофильмов в рамках проекта "Киноуроки в школах России". Съемки запланированы на май текущего года.

Глава нижегородского Минобра выделила удачный формат, придуманный организаторами акции. По ее словам, нижегородские школьники активно участвуют в "Киноэкологии".

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров отметил удачный формат "Киноэкологии". По словам главы Минэкологии региона, принять участие в акции может каждый школьник.

"Сдав макулатуру, юные нижегородцы станут частью захватывающего мира кино. Крайне важно, что фильмы будут посвящаться главным чувствам и ценностям, которые характерны для любого человека. Этот проект про каждого из нас. Здорово, что кроме просветительской задачи, он имеет экологический посыл", - подчеркнул Денис Егоров.

Образовательные организации, присоединившиеся к акции "Киноэкология", получат дипломы участников и сертификаты о создании фильма. В рамках проекта планируется снять 99 фильмов (киноуроков) и снабдить их методическими пособиями для проведения внеклассной воспитательной работы со школьниками с 1-го по 11 класс.

Уже отснятые короткометражные фильмы доступны по ссылке: https://kinouroki.org/.