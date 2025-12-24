Мобильный интернет снова пропал в Нижнем Новгороде

Фото:
Утром 24 декабря нижегородцы вновь столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. По словам горожан, проблемы начались ещё ночью.
Наиболее серьёзно сбои затронули верхнюю часть города, однако и в нижней части связь местами отсутствует.
Пользователи сообщают, что интернет пропал в центре: на площадях Минина, Горького, Свободы и Лядова, а также на проспекте Гагарина и улицах Белинского, Варварской, Горького, Ванеева и многих других.
Некоторые также отмечают перебои в работе Wi-Fi. При этом у части абонентов интернет продолжает функционировать — всё зависит от оператора связи.
Ранее губернатор Глеб Никитин уже комментировал ситуацию. Он призвал жителей сохранять спокойствие и отнестись с пониманием, так как меры вводятся для обеспечения безопасности от БПЛА.
Кроме того, минцифры РФ регулярно обновляет "белый список", куда входят приложения и сайты, доступные даже при ограничениях мобильного интернета. Недавно в список были включены три нижегородских сервиса.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+