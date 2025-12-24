Артём Кавинов: "Продолжаем по поручению Володина контролировать ход работ капремонта школ в регионе" Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Депутат Госдумы РФ Артём Кавинов в ходе рабочей поездки по избирательному округу проверил ход капитального ремонта и строительства социальных объектов в городских округах Семеновский и Воскресенский. Проекты реализуются в рамках народной программы «Единой России», партийных и федеральных проектов.

Первой точкой маршрута партийного десанта стала Воскресенская средняя школа.

«Продолжаем по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина контролировать ход работ капитального ремонта школ в регионе. В Воскресенской средней школе завершается капремонт по федеральным программам и партпроекту “Новая школа”. Современно, аккуратно, красиво. Всё в рабочем режиме. Одно здание новое, второе — капитально отремонтированное, а визуально их и не отличишь. Единый стандарт оснащения, продуманные решения: для малышей — более “весёлые”, яркие стены, для старшеклассников — спокойнее и строже, два универсальных спортзала, просторные классы и холлы, масштабная столовая и новый пищеблок, гардероб которому позавидует любой районный Дом культуры», — отметил депутат по итогам посещения объекта.

Далее, в ходе инспекции, Артём Кавинов посетил отремонтированную районную библиотеку и новое здание управления соцзащиты населения. Отдельное внимание уделили Парку Победы. На одном из прошлых приёмов граждан, местные жители, общественники и краеведы обратились к депутату с просьбой благоустроить Вечный огонь. Задача была выполнена.

В рамках поездки Артём Кавинов традиционно встретился с местными жителями. Центральной темой обсуждения стало оснащение местной лыжной базы снаряжением для зимних видов спорта.

«Это один из ключевых районов севера, которые в этом году помогли с проведением нашего окружного детского проекта “Родина Победителей”. Поэтому развитие зимних видов спорта и оснащение новой лыжной базы обязательно поддержим», — отметил парламентарий.

В Семенове Артём Кавинов посетил две строительные площадки, где идет возведение социальных объектов: детского сада и Дома культуры.

«Стратегически важные объекты. Дом культуры очень красивый, с башней и часами, в городе им уже гордятся. Потребность есть, планы амбициозные — сдать в следующем году. При таком напоре — точно уверены», — сказал Артём Кавинов.

Далее, партийный десант проверил благоустройство территории, расположенной по адресу: Челюскинцев, 27.

«Здесь разрозненные по городу структуры соцзащиты сложились, как “пазлы”, в одну единую “картину”, по принципу “одного окна”, а точнее “одного дома”. Внутри — стильно, просторно, чисто, современно и удобно. Снаружи — проложены и забетонированы дорожки, мамы с колясками гуляют с удовольствием. “Хозяйки” пообещали клумбы и цветы — и сомнений нет, будет красота. Рад, что благоустройство, которое мы помогли организовать вокруг нового центра пришлось по душе всем, и посетителям, и горожанам, и работникам, и, особенно, детям. Результаты работы центра впечатляют: за последнее время ни одного изъятия ребёнка. Адресная помощь каждой семье: хватает и места, и терпения, и профессиональных навыков. Коллектив — с огромным внутренним стержнем», — отметил депутат по итогам визита.

Парламентарий обратил отдельное внимание на точку бесплатного проката вещей для новорождённых, расположенную на базе центра.

«Это часть демографической поддержки Минтруда и нацпроекта “Семья”. Проект реально работает: поток посетителей с первых дней. Бесплатно можно взять кроватки, коляски, манежи, стульчики, пеленальные столики, ванночки, электрокачели, ходунки, автокресла и автолюльки. Это большая помощь для многодетных, одиноких мам, студенческих и молодых семей, семей с детьми-инвалидами, с низкими доходами, семей участников СВО», — отметил Артём Кавинов.

В завершение визита депутат посетил привокзальную площадь, где вместе с руководством города обсудил историческое наследие территории, перспективы парковой зоны и развитие пространства.

Партийный десант — эффективный инструмент для оперативного реагирования на запросы жителей региона. Одна из важнейших задач проекта — контроль выполнения народной программы партии «Единая Россия».